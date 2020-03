Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha annunciato un’ordinanza con la quale vieta a tutti di uscire dalle proprie abitazioni. “Sarà prevista – dice – la chiusura di tutte le attività, pubbliche e private, sino al 3 Aprile. Resteranno aperte solo le attività per l’approvvigionamento dei generi di prima necessità. Ci sarà un piano per il controllo del territorio. La situazione necessita di prese di posizione decise, per qualcuno impopolari. Chi vuole è libero di impugnarle prendendosi le consequenziali responsabilità”.

Intanto il governatore della Sicilia Nello Musumeci sollecita una linea più ferma per bloccare i rientri nell’isola di persone provenienti dal Nord, ad oggi oltre 20 mila. “La Sicilia – sottolinea Musumeci – sostiene le misure varate dal governo e si unisce alla richiesta di consentire a ogni Regione, in un quadro di condivisione con le istituzioni nazionali, di adottare iniziative ulteriori, purché non in contrasto. E’ il giusto compromesso per venire incontro a richieste legittime, come quelle della Lombardia, che nel sentimento di coesione nazionale non possono essere lasciate inascoltate. Per noi si tratta, ove condiviso, dell’opportunità di adottare una linea ancora più ferma, resa indispensabile dal numero enorme di cittadini che hanno lasciato regioni del Nord”.

“Nessuno vuole fare una corsa al primo della classe – conclude – ma tutti abbiamo il diritto e il dovere di proteggere le nostre popolazioni e dare il giusto tempo al sistema sanitario per prepararsi a una eventuale gestione emergenziale”.

Nella foto: il sindaco di Messina, Cateno De Luca

