Mascherine artigianali da regalare agli amici. A realizzarle è stata la signora Ester De Felice, che vive a Zafferana Etnea. Ingegno e manualità non mancano ad Ester che tra i suoi hobby ha quello di dipingere, creare souvenir, riciclare materiali per farne oggetti d’arredamento.

Le sue mascherine sono confezionate in casa. Ne ha fatte oltre cinquanta e le ha regalate ai vicini di casa e agli amici. Il modello utilizzato è quello lanciato dalla responsabile dell’Asp di Floridia, Cettina Visconti. “Una mia amica – racconta Ester – mi ha fatto vedere il modello e io l’ho copiato. Ho imparato il procedimento e ho cominciato a realizzarle. Una, due, cinque, dieci fino ad arrivare a cinquanta”.

Sono mascherine realizzate con mezzi alternativi: “Ho utilizzato come materiale le traverse usa e getta. – racconta Ester – E’ un materiale a doppio strato con filtro fuori impermeabile. Le ho tagliate in rettangoli e ai lati vi ho attaccato l’elastico con la cucitrice. Ma trovare l’elastico sufficiente non è stata impresa facile. Le mercerie sono tutte chiuse, tuttavia non mi sono persa d’animo. Ho telefonato alla mia sarta e le ho raccontato della mia iniziativa. Mi ha raccolto tutti gli spezzoni di elastico che aveva a casa, me li ha messi in un sacchetto che mi ha fatto trovare attaccato all’esterno del suo cancello di casa. Io sono andata a ritirarlo, ovviamente senza incontrarla”.

Sono mascherine che potranno essere utilizzate per andare a fare la spesa o per quelle poche uscite consentite come andare alla posta o in banca e saranno sicuramente utili, dato che trovarne confezionate, di quelle che fabbricano a livello industriale, è diventato quasi impossibile. “Ne ho donato una – dice Ester con orgoglio – anche al mio medico di famiglia, che le aveva finite. Oggi sono uscita per la spesa: ne ho approfittato per lasciargliene una nello studio. L’ha molto gradita”.

E’ entusiasta di questa sua idea, la signora Ester e a chi la ringrazia per la sua generosità ripete: “Io le cose le faccio per amore del Signore. Fare del bene e rendermi utile agli altri mi riempie di gioia”.

Rosalba Mazza