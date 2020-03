“Emergenza coronavirus: il governo verso la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia da oggi fino a metà marzo. L’orientamento è emerso durante una riunione a Palazzo Chigi. La misura dovrebbe essere presa con un decreto in vigore da oggi. Anche se la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, prende tempo: “Abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico”.

Lo scrive il quotidiano La Repubblica sul proprio sito. “Il governo – si legge -, sulla chiusura di scuole e università, si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura. L’annuncio ufficiale sarà probabilmente affidato proprio al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con un intervento pubblico”.

“L’ipotesi chiusura – seguita Repubblica – ha avuto immediate reazioni politiche, a cominciare dal leader della Lega. “È urgente – ha commentato Matteo Salvini – stanziare aiuti economici per i genitori che lavorano e che con le scuole chiuse hanno problemi con i figli a casa”. Stessa reazione dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Ho qualche idea, dobbiamo aiutare le famiglie per dove tenere i figli”.

