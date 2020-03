Coronavirus, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, emana l’ordinanza che sospende il ricevimento del pubblico negli uffici comunali. Questo – come recita il comunicato stampa del Comune – “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 per evitare situazioni di sovraffollamento negli uffici e, conseguentemente, disciplinare i servizi all’utenza”. L’ordinanza, seguita la nota, “limita il ricevimento solo a quelle procedure essenziali e non rinviabili, da concordare con il Dirigente competente previo appuntamento e sempre nel rispetto delle misure minime di sicurezza”.

“Nei casi di ordinaria amministrazione, invece, – recita il comunicato – il ricevimento del pubblico verrà svolto attraverso l’utilizzo della posta elettronica, senza recarsi fisicamente negli uffici e pertanto, ogni utente, per l’inoltro delle pratiche o richiesta potrà utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata comune.catania@pec.it e gli indirizzi di posta elettronica o i numeri telefonici, per verificare lo stato di istruttoria e conclusione delle stesse, secondo l’elenco che segue”.

-Direzione Risorse Umane:

095/7423759-328/5303751

direttore.personale@comune. catania.it

-Direzione Ragioneria Generale e Tributi

095/7423528-7423529

ragioneria.generale@comune. catania.it

imu2014@comune.catania.it

tari2014@comune.catania.it

-Direzione Sviluppo Attività Produttive – SUAP

095/7422222-095/7422223

segreteriaattivitaproduttive@ comune.catania.it

-Direzione Famiglia e Politiche Sociali

095/7422608

segreteria. direzionepolitichesociali@ comune.catania.it

-Direzione Pubblica Istruzione

095/7424004

segreteria.10direzione@comune. catania.it

-Direzione Cultura

095/7428012

direzione.cultura@comune. catania.it

-Direzione Affari Istituzionali e Presidenza del Consiglio

095/7423309

direzione.affariistituzionali@ comune.catania.it

-Direzione Affari Legali

095/7422400

affari.legali@comune.catania. it

-Direzioni Sistemi Informativi:

328/5303400

maurizio.consoli@comune. catania.it

-Direzione Urbanistica

095/7422010

direttore.urbanistica@comune. catania.it

-Direzione Patrimonio e Partecipate

095/7426606

direzione.patrimonio@comune. catania.it

-Direzione Lavori Pubblici

329/8605021

direttore.lavoripubblici@ comune.catania.it

-Direzione Manutenzioni

095/316316

segreteriadirezionemanutenzion i@comune.catania.it

-Direzione Politiche per l’Ambiente

095/7422768

095/7422765

095/7422720

direttore.ambiente@comune. catania.it

-Direzione Politiche Comunitarie –Sport.

095/7427505

po.politichecomunitarie@ comune.catania.it

Le attività degli Uffici attinenti sia i servizi essenziali e sia quelli di seguito indicati, si svolgeranno con accesso del pubblico nella misura di solo una persona alla volta e nel rispetto delle misure di sicurezza minime raccomandate:

– Ufficio Protocollo sede centrale

– Polizia Municipale

– Protezione Civile

– Anagrafe e Stato Civile in sede centrale e presso le varie sedi distaccate;

Fermo restando le sospensioni delle cerimonie legate alle celebrazioni di matrimoni e per esequie, come previsto dal DPCM del 8/3/2020, i matrimoni già fissati si svolgeranno unicamente in presenza degli sposi, dei testimoni e del personale comunale.

Le tumulazioni dei defunti si svolgeranno in forma strettamente privata e nel rispetto delle misure di sicurezza.

A seguito delle disposizioni di cui al DPCM 8/3/2020, inoltre, sono chiuse le Biblioteche, i Musei Comunali, le strutture culturali comunali, ed inoltre, tutte le attività pubbliche e private programmate presso le strutture e gli impianti sportivi comunali.

Sono altresì sospese ogni tipo di riunioni e conferenze di servizi di qualsiasi natura, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

