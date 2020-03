Per far fronte all’emergenza mascherine, la Stiltex Group Tessuti, azienda del territorio di Calatabiano (Catania), fa sapere che metterà a disposizione della comunità, a titolo gratuito, il TNT per realizzare dei dispositivi di protezione, preziosi per evitare il contagio, da distribuire nelle farmacie e parafarmacie del comune.

“Il TNT – fanno sapere dall’azienda – è un materiale che si presta bene a proteggere, dato che il contagio del covid-19 nella maggior parte dei casi avviene tramite saliva, tossendo o starnutendo. Se ci sono sarte nel territorio comunale – prosegue l’appello – che vogliono realizzare delle mascherine gratuitamente e fornirle alle farmacie del paese, che poi distribuiranno ai cittadini in assoluta sicurezza, contattateci al numero 349 6084966”.

“Ringrazio l’impresa Nocera – dichiara il sindaco, Giuseppe Intelisano – per l’encomiabile iniziativa, in questo difficile momento in cui tutti siamo chiamati alla coesione ed al rispetto delle regole enunciate dal governo e dalla comunità scientifica. Lo dobbiamo soprattutto ai medici , agli infermieri e a tutti coloro i quali combattono in prima linea questa battaglia per la nostra salute. In questa fase, per isolare il virus, dobbiamo isolarci. Solo così interromperemo la catena del contagio. Le mascherine, una volta realizzate, verranno distribuite dai Rangers, dando priorità alle persone più esposte (anziani, forze dell’ordine, dipendenti pubblici)”.

Redazione