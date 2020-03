A Belpasso (Catania) non ci sarà alcun distacco del servizio idrico per gli utenti che in questo periodo determinato dall’emergenza Coronavirus non hanno pagato la bolletta all’Acoset. A dichiararlo è il sindaco Daniele Motta con un comunicato che appare sulla sua pagina Facebook: “Di concerto con i tre onorevoli del territorio, Giuseppe Zitelli, Alfio Papale e Gianina Ciancio – scrive il sindaco – ho inviato questa lettera all’ACOSET. Sentito telefonicamente il Presidente Diego Di Gloria mi ha anticipato il riscontro positivo alla stessa. Quindi per tutto il periodo emergenziale – assicura il primo cittadino – nessun distacco verrà operato da Acoset”.

