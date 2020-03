“Ormai quasi tutti i comuni limitrofi hanno cittadini contagiati dal virus, in più si aggiungono audio che girano sui social e tantissime fake news che rendono la situazione quasi ingestibile”. E’ la dichiarazione che stasera il sindaco di Belpasso (Ct), Daniele Motta, fa tramite facebook per smentire certe notizie incontrollate che circolano soprattutto sui Social.

“Come ciliegina sulla torta – aggiunge – oggi ci hanno mandato 650 mascherine che assomigliano a delle pezze, praticamente inutilizzabili”.

“AD OGGI – scrive a caratteri cubitali – NESSUN CASO CONCLAMATO DI CORONAVIRUS E’ STATO REGISTRATO A BELPASSO”.

“Devo dire per onestà intellettuale verso la cittadinanza – prosegue – che abbiamo alcuni casi sospetti che stiamo monitorando. Vi invito ad attenervi solo a questo comunicato ufficiale che farò ogni sera e vi assicuro che se si avrà l’ufficialità lo comunicherò senza nascondere informazioni”.

“Molti cittadini belpassesi – si legge nel comunicato del sindaco di Belpasso – non hanno capito che si esce da casa SOLO IN CASO DI NECESSITA’ e ho paura che presto pagheremo le conseguenze di questi comportamenti sconsiderati. Oggi posta, supermercati e strade erano piene di gente e questo è inaccettabile!”.

“Oggi – conclude Motta – il mio grazie va a tutti i medici di base di Belpasso e alla guardia medica, professionisti costretti a lavorare non sempre in condizioni di sicurezza e che tuttavia assicurano un servizio essenziale”.

Redazione