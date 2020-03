“Andrà tutto bene” è l’iniziativa lanciata dal Comune di Belpasso (Catania) per sconfiggere il pessimismo causato dal Coronavirus e puntare sull’allegria e sui colori. Il prossimo 15 marzo “ogni famiglia – si legge nel manifesto – dovrebbe disegnare un arcobaleno su un cartellone o un lenzuolo con la scritta ‘Andrà tutto bene’ per poi appenderlo su finestre, balconi e terrazze”.

“Vogliamo lanciare – dicono all’unisono il sindaco di Belpasso Daniele Motta e il vice sindaco Tony Di Mauro – così come in altre città, un’onda di positività, ed in più, i bimbi si divertiranno a dipingere. Un’iniziativa ludica per dare un po’ di colore a queste giornate grigie”.

Ecco perché l’Amministrazione comunale chiede alle famiglie belpassesi di esporre l’opera dei propri figli nei luoghi più adeguati, affinché tutti possano vedere e possano sperare, in un momento in cui tutti in Italia (e non solo) sono costretti a rimanere a casa per rispettare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che vieta ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Partecipate.

