Attendiamo con impazienza la trasmissione de Le Iene contro Claudio Fava, perché vogliamo capire se è vero che l’inviato Gaetano Pecoraro – come ha dichiarato lo stesso Fava – lo ha “aggredito verbalmente in modo violento”, con “intimidazioni” e “affermazioni false al limite dell’avvertimento”, nel corso dell’intervista sul fallito attentato all’ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, sul quale la Commissione antimafia della Regione Sicilia ha svolto un’indagine, con tanto di relazione finale, mettendo in evidenza alcuni limiti emersi dall’inchiesta giudiziaria e diverse contraddizioni in cui sarebbero incorsi gli uomini della scorta (e non solo) quando sono stati ascoltati dai magistrati.

Vogliamo capire se è vero che durante l’intervista al presidente dell’antimafia siciliana, il giornalista di Italia1 ha detto “In questa relazione avete riportato solo stronzate”, “avete dato la miccia a tutti i mafiosi dei Nebrodi”, addirittura insinuando il sospetto di aver manipolato le audizioni delle persone sentite.

Vogliamo capire se è vero che il giornalista de Le Iene ha fatto le domande e si è dato le risposte e se la confezione della trasmissione corrisponde al contenuto dell’intervista integrale (84 minuti registrati dallo staff di Fava) o meno.

È importante vedere tutto questo per capire se la domanda posta dal figlio del fondatore de I Siciliani è pertinente (“Ci sono dei mandanti dietro questa aggressione?”) o se la stessa domanda è destituita di fondamento, come ha spiegato Pecoraro.

Vogliamo capire per quale ragione – senza che la trasmissione sia andata in onda – il fronte antimafia si è spaccato fra i difensori di Fava e i difensori de Le Iene, fra i quali spicca il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore; i familiari di Attilio Manca e dell’agente Nino Agostino, nonché il movimento delle Agende rosse, che hanno espresso solidarietà al giornalista di Italia1 appellandosi al diritto di informazione, pur non avendo ancora visto il programma.

Un paio di cose però le sappiamo: 1) la relazione della Commissione regionale antimafia non ha mai attaccato l’ex presidente del Parco dei Nebrodi – come qualcuno strumentalmente ha cercato di insinuare – , ma mette in evidenza dei fatti che riguardano alcune discrepanze emerse nelle indagini dei magistrati e una serie di contraddizioni uscite fuori nelle versioni fornite dagli agenti della scorta; 2) in casi del genere un minimo di prudenza – da entrambi i fronti – non sarebbe male, perché spaccare il movimento antimafia (non lo scopriamo noi), finisce per fare il gioco della mafia.

Se hanno ragione Le Iene, Claudio Fava e i suoi sostenitori dovrebbero fare un atto di umiltà ed ammettere l’errore; signori, abbiamo sbagliato, chiediamo scusa ad un giornalista che ha svolto seriamente il suo dovere.

Ma se ha ragione Fava il discorso cambia, poiché si tratta di una persona che – piaccia o no – è un familiare di una vittima della mafia e da decenni porta avanti la sua battaglia contro Cosa nostra, per la quale, all’inizio degli anni Novanta, scampò a un attentato ideato da Nitto Santapaola, mandante dell’omicidio del padre.

Come la mettiamo se Claudio Fava ha ragione? Come ne uscirebbe quel pezzo autorevolissimo di movimento antimafia che ha puntato il dito contro di lui a prescindere?

La verità è che certe materie andrebbero trattate con delicatezza, senza quelle fughe in avanti che rischiano di essere dannose sia per gli accusati, che per gli accusatori.

Luciano Mirone