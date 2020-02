E’ iniziato lo sbarco dei 274 migranti a bordo dell’Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, nel porto di Pozzallo. Aumentate le misure di prevenzione sanitaria dopo l’emergenza del coronavirus con tutti gli operatori impegnati a vario titolo nello sbarco dotati di mascherina. Prima a bordo è salito il medico Vincenzo Morello per le prime visite dei migranti. Tutti i migranti resteranno in quarantena nell’hot spot di Pozzallo, mentre l’equipaggio rimarrà a bordo della nave. E’ il secondo sbarco che avviene a Pozzallo dopo l’emergenza del Coronavirus, il primo era stato il 2 febbraio scorso e dall’Open Arms erano sbarcati 363 migranti recuperati in mare in cinque operazioni di soccorso. “Non c’è alcuna preoccupazione di fondo per questo sbarco di 274 migranti perché la situazione sanitaria è sotto controllo e rispetto a prima non è cambiato nulla. Lo dice Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo.

Nella foto: la nave Ocean Viking

Ansa