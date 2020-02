Belpasso (Catania) primo Comune in Sicilia per la raccolta differenziata: assegnati dalla Regione Sicilia 176 mila come “premialità per aver superato l’indice di differenziata del 2018”. “Un successo che l’Amministrazione – si legge nel comunicato stampa del Comune – condivide con grande entusiasmo con la ditta che si occupa della raccolta e con i cittadini che hanno fatto della differenziata un‘abitudine costante nella loro quotidianità”.

L’assessorato per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessorato all’Economia della Regione Sicilia, ha emesso in data 17 Febbraio 2020, un decreto che stanzia 5 milioni di euro da ripartire in base alla popolazione e al numero totale dei Comuni virtuosi nella differenziata.

Le somme sono riconosciute in attuazione del comma 1 della legge regionale 8 Maggio 2018 e successive modifiche, per il 2019 ai Comuni che nell’anno precedente hanno superato la quota del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani.

A Belpasso, nel dettagliato, spetteranno 31mila euro come quota fissa da attribuire in base al numero dei Comuni che sono andati oltre il 65 per cento di differenziata, e 144mila in proporzione alla popolazione ricadente nel territorio.

“Belpasso è, dunque, il primo comune in Sicilia – recita ancora la nota – con popolazione superiore ai 20mila abitanti per premialità nell’ambito della raccolta differenziata, seguito da Ribera nell’agrigentino con 130mila euro assegnati. In provincia di Catania seguono i Comuni di Grammichele e di Aci Castello, rispettivamente con l’assegnazione di circa di 130mila e 100mila euro”.

Il sindaco di Belpasso Daniele Motta e l’assessore all’ambiente Salvo Pappalardo hanno definito il risultato straordinario: «Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto nella raccolta differenziata con un cospicuo riconoscimento economico per il secondo anno consecutivo, che sarà a totale vantaggio della cittadinanza. L’anno scorso al Comune di Belpasso era stata assegnata addirittura una quota di premialità pari a 400mila euro, ma i Comuni che superavano il 65 per cento di differenziata erano certamente in numero minore. Questo premio è un risultato da condividere con tutti i cittadini che hanno compreso l’importanza della differenziata per la crescita del paese. Siamo felici che Belpasso sia ormai un modello da seguire nella differenziata per i Comuni siciliani”.

