“Addetto stampa di Belpasso: botte da orbi nella maggioranza Motta-Caputo. I problemi della città rimangono e loro passano il tempo a litigare sulla gestione del potere”. Titolo del comunicato stampa a firma M5S Belpasso.

Occhiello: “Non c’è tempo per risolvere i problemi della città, né per convocare il consiglio, ma per le liti interne, la maggioranza Motta-Caputo lo trova sempre”.

Comunicato: “Ecco perchè la maggioranza capitanata dal Sindaco Daniele Motta non porta punti all’ordine del giorno al Consiglio comunale. Litigare per spartirsi le nomine è nel loro dna”.

Riassunto: “La giunta municipale a metà gennaio dà indirizzo agli uffici di nominare un addetto stampa. Votano tutti a favore, compreso l’attuale assessore e vice sindaco Tony Di Mauro, che vice sindaco lo è stato pure di Carlo Caputo (il sindaco precedente, ndr.). Gli uffici si adeguano al balletto della politica locale e a fine gennaio il dott. Carmelo Aurite è nominato addetto stampa”.

Il fatto (secondo la ricostruzione dei 5S): “Il sindaco Motta, solo un anno fa, sulla nomina di Aurite come addetto stampa del Comune, la pensava diversamente. Infatti, quando Aurite, a marzo 2019, aveva scritto all’Amministrazione comunale intimando di essere assunto in virtù di una presunta graduatoria di addetto stampa nella pianta organica del Comune, il Sindaco rispose picche: ‘Non esistono (…) graduatorie valide in relazione alla figura di addetto stampa”.

“A gennaio di quest’anno – prosegue la nota – , il sindaco si esibisce in una delle sue piroette. Non si sa spinto da CHI o da COSA. Fatto sta che, con sorpresa di tutti, a partire dal dott. Daniele Lo Porto (in quel momento portavoce del sindaco), la Giunta Motta decide di sovvertire quella posizione, che era stata controfirmata persino dal Segretario generale”.

“Negli stessi giorni – si legge ancora nel comunicato stampa – il M5S di Belpasso chiedeva la convocazione del Consiglio comunale, senza trovare risposte che non fossero ‘la maggioranza non trova argomenti da trattare”.

“Ma la giravolta del Sindaco – seguitano i 5S – pare non sia stata l’ultima perché, a seguito di un comunicato di Assostampa Catania di qualche ora fa, pare che l’addetto stampa ora abbia ‘perso il posto’, anche a causa, pare, dell’iniziativa di Assostampa regionale, secondo la quale la nomina di Aurite sarebbe ‘illegittima”.

“Ma non è qui la sorpresa – scrivono i pentastellati – . Chi ti scombina i piani dell’Amministrazione comunale? Pare che l’ex sindaco Carlo Caputo, al momento nel gabinetto del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, abbia preso carta e penna contro la recente nomina di Aurite come addetto stampa, scrivendo al Segretario generale, ma non al Sindaco o al ‘suo’ assessore Di Mauro (che non abbia trovato l’indirizzo?)”.

“Si tratta dello stesso Caputo – si legge nel documento – che con la ‘Lista Caputo’ ha fatto eleggere due consiglieri comunali in maggioranza e indicato, come assessore di detta lista, Tony Di Mauro”.

“Chissà l’imbarazzo di Di Mauro – scrive ironicamente il movimento – , il quale, con l’iniziativa dell’ex sindaco, si è visto letteralmente sfiduciato dopo aver approvato la decisione di dare indirizzo agli uffici di nominare un addetto stampa, soprattutto nella persona di Aurite. Lo aspettiamo stasera in Consiglio per renderci ragione di questo cortocircuito politico interno”.

Redazione