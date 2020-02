Al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, è stato conferito il prestigioso premio Four Freedoms Award 2020, che verrà ritirato il prossimo 20 aprile a Middelburg, nei Paesi Bassi, che con New York divide ad anni alterni la sede della consegna. Ad annunciarlo Han Polman, responsabile dell’organizzazione che ha istituito il premio: il Roosevelt Institute se viene consegnato negli Stati Uniti a personalità americane, il Roosevelt Stiching se viene consegnato a personalità non americane. Gli altri tre riconoscimenti sono andati alla giornalista filippina Maria Ressa (“Premio per la libertà di parola ed espressione”), a Religions for Peace (“Premio per la libertà di culto”), e alla giornalista e conduttrice televisiva olandese Sander de Kramer (“Premio per la libertà”).

Questa la motivazione con la quale il primo cittadino di Palermo è stato insignito dell’autorevole gratificazione “Libertà dalla paura”: “Un premio motivato dalla sua incessante dedizione alla difesa dei diritti umani in generale e dal trattamento umano dei rifugiati in particolare”.

“Durante la sua carriera – si legge – ha agito con successo e con grande determinazione contro la mafia, la corruzione e la pena di morte. Da molti anni è il principale sostenitore di un approccio ospitale e umano alla questione dell’immigrazione in Italia e in Europa”.

“Sotto la sua guida come sindaco – prosegue il comunicato – ha affrontato la corruzione nell’amministrazione comunale di Palermo, e la città è stata trasformata in un luogo vivace e culturalmente interessante per vivere e lavorare e una destinazione attraente da visitare”.

“Come politico, amministratore e essere umano – viene motivato ancora – Mister Orlando considera sua responsabilità accogliere i rifugiati nelle banchine di Palermo e trattarli in modo umanitario , e sotto la sua guida, il consiglio comunale stimola diversi progetti di integrazione”.

Le quattro medaglie per la libertà sono presentate ogni anno a uomini, donne e organizzazioni i cui risultati hanno dimostrato un impegno nei confronti dei principi che l’ex presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt ha proclamato nel suo storico discorso al Congresso del 6 gennaio 1941.

In questo discorso ha affermato che se la democrazia deve sopravvivere e prosperare, le persone, in tutto il mondo, hanno quattro diritti umani: libertà di parola ed espressione, libertà di culto, libertà dal desiderio e libertà dalla paura. Parole importanti che non hanno perso nulla del loro valore e significato anche dopo quasi 80 anni.

Medaglie di libertà sono state assegnate in precedenza ad alcuni dei più illustri cittadini del mondo dei nostri tempi, tra cui Harry S. Truman, John F. Kennedy; Nelson Mandela; J. William Fulbright, Arthur Miller, Jimmy Carter, l’ex segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, Malala Yousafzai, Ruth Bader Ginsburg ed Angela Merkel.

Nella foto: il sindaco di Palermo Leoluca Orlando con un immigrato

Redazione