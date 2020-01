Un’altra tragedia che vede al centro le donne, stavolta due: una madre e una figlia, con l’omicida che successivamente si toglie la vita. E’ accaduto a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. L’uomo – secondo la ricostruzione dell’Ansa – ha sparato alla donna, più grande di lui di vent’anni, con la quale aveva avuto una breve relazione: non voleva rassegnarsi alla fine della storia, prima di uccidere anche la figlia di lei e di suicidarsi. E’ questa la ricostruzione dei carabinieri che conducono le indagini sulla tragedia avvenuta nella notte in questo paese al centro della Sicilia. L’omicida si chiama Michele Noto, ha 27 anni e deteneva regolarmente la pistola con cui ha sparato, perchè aveva un porto d’armi sportivo; le due vittime sono Rosalia Mifsud, di 48, e la figlia di lei Monica Di Liberto, di 27 anni, avuta da un precedente matrimonio.

Barbara Contrafatto