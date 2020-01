Quarto raid vandalico ai danni di una sede scout in Sicilia nel giro di pochi mesi. Dopo gli episodi di Marsala (Trapani), Mineo (Catania) e, una settimana addietro, di Ramacca (Catania), un’altra sede siciliana degli scout dell’Agesci, quella di Belpasso, in provincia di Catania, è stata bersaglio dell’atto intimidatorio. La sede presa di mira non è quella nel centro del paese dove si riunisce il gruppo di Belpasso II ogni settimana ma quella che utilizza la domenica per diverse attività. Si trova in una zona isolata nei pressi della Strada Provinciale 72 dell’Etna, non molto lontano da Piano Bottara. Dopo avere praticato un grosso foro in un muro qualcuno è entrato all’interno per distruggere i sanitari e portare via la rubinetteria, divellere ed asportare gli infissi ed i fili della luce. Dalla cucina sono stati portati via un grosso fornello portatile e altri utensili. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri dal parroco della chiesa di Borrello padre Angelo Lello.

Nella foto: gli scout di Belpasso

Ansa