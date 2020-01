Arrestati due rapinatori seriali mentre stavano per assaltare una farmacia. E’ successo a Paternò (Catania) dove i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno proceduto al fermo d’indiziato di delitto nei confronti del 29enne Tonino TOMASELLO e del 24enne Manuel BORZÌ, residenti nella cittadina etnea, per rapina aggravata in concorso.

Da diversi giorni la recrudescenza di rapine, commesse soprattutto ai danni di attività commerciali come supermercati e farmacie, aveva assunto carattere di priorità per l’Arma paternese. Ed ecco che attraverso una efficace attività investigativa, i militari sono riusciti ad individuare almeno due dei componenti del gruppo criminale che stava terrorizzando la cittadina.

Ultimo episodio, alle 17:40 dello scorso mercoledì, quando la centrale operativa della Compagnia dirama un allarme di rapina.

Due giovani col volto coperto da passamontagna erano infatti entrati all’interno di un supermercato di piazza Vittorio Veneto e, minacciando i cassieri, avevano arraffato ciò che era custodito in cassa: 150 euro.

I due si erano dileguati correndo a piedi per le vie circostanti ma le telecamere li avevano inquadrati fornendo indizi sulla loro identità. La conoscenza dell’humus criminale dei sospettati ha permesso ai carabinieri di acquisire altre informazioni per prevenire una rapina in una farmacia del centro.

E così il comandante della Compagnia faceva convergere le pattuglie attorno all’obiettivo, riuscendo a sorprendere i due malviventi mentre, usciti dalla loro auto, stavano accingendosi ad indossare i passamontagna precedentemente inquadrati dalle telecamere.

In caserma la piena confessione per il colpo appena fatto al supermercato, per quelli commessi in precedenza e per quello che si accingevano ad eseguire. In attesa della convalida del Gip, i due rapinatori sono stati immediatamente associati al carcere catanese di Piazza Lanza.

Barbara Contrafatto