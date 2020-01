Anche quest’anno per l’Epifania, si terrà il tradizionale appuntamento con gli indigenti della città presso l’Antica Focacceria San Francesco di Palermo. L’evento, dalla centenaria tradizione, la cui prima edizione risale al lontano 1902, è in programma Lunedì 6 Gennaio alle ore 10.00, presso la storica bottega di via Alessandro Paternostro 58 e prevede la distribuzione gratuita di focacce con milza e di altre prelibatezze “di strada” alle persone meno fortunate della città. Ad accompagnare le specialità culinarie della cucina popolare del locale palermitano, le bibite Tomarchio, altro brand storico dell’imprenditoria Siciliana e partner di Antica Focacceria San Francesco, che, proprio quest’anno, celebra i 100 anni dalla fondazione, avvenuta, appunto, nel 1920.

La distribuzione avverrà tra le 10,00 e le 12,00 con gli ospiti della Missione di Speranza e Carità, guidata dal missionario Biagio Conte tra i clienti speciali, ai quali si aggiungeranno, quest’anno quelli, per lo più del Bangladesh e dell’area maghrebina, del Centro Astalli di piazza 40 Martiri di Palermo che si occupa di garantire accoglienza ed assistenza agli immigrati. Sarà presente un rappresentante del Comune di Palermo che, come consuetudine, darà il via a questo appuntamento speciale, mangiando la prima focaccia. A fare gli onori di casa per l’Antica Focacceria San Francesco, fondato nel 1834 e che da 118 anni rinnova questa tradizione per l’Epifania, sarà Fabio Conticello, patron storico del locale, il cui bisnonno iniziò per primo l’iniziativa al principio del secolo scorso e Giovanni Lo Verde, direttore del punto vendita di Palermo. Saranno presenti anche i ragazzi di Addiopizzo.

Nella foto: la storica focacceria San Francesco di Palermo

Ansa