In vista del centenario che cadrà l’anno prossimo, nel giorno in cui avrebbe compiuto 99 anni, domani 8 gennaio Leonardo Sciascia sarà ricordato a Palermo con due eventi. Il sindaco Leoluca Orlando alle 16.30 intitolerà allo scrittore di Racalmuto la Biblioteca comunale. E alle 18,30 tanti saranno alla libreria Modus Vivendi (via Quintino Sella 79) per la presentazione del libro di Felice Cavallaro “Sciascia l’eretico”, edizioni Solferino. Dialogheranno con l’autore Stefania Auci, la scrittrice per un anno in testa alle classifiche con i suoi “Leoni”, e il procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella. Il testo di Cavallaro sarà poi presentato ad Agrigento il 24 gennaio alle 17.30 al Consorzio universitario, nell’aula maga di Contrada Quartararo. Con l’autore il presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava, il generale Giuseppe Governale, direttore della Dia, e Claudio Martelli che accompagnò Falcone e Borsellino nel 1991 a Racalmuto per escludere ogni attrito del giudice con lo scrittore.

Nella foto: lo scrittore Leonardo Sciascia

Ansa