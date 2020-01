Si alza notevolmente il livello di sicurezza sanitaria nel territorio di Bronte. Il sindaco Graziano Calanna ha consegnato all’impresa che si è aggiudicata l’appalto i lavori di adeguamento dell’elisuperficie notturna, realizzata dalla Città metropolitana in contrada Sciara Sant’Antonio.

Presenti alla consegna dei lavori oltre al sindaco ed all’impresa, il vice sindaco Gaetano Messina, l’assessore Giuseppe Di Mulo, il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune, ing. Salvatore Caudullo e diversi tecnici comunali.

“Vale la pena ricordare che quando ci siamo insediati – spiega il sindaco Graziano Calanna – questa struttura non era ancora stata consegnata dall’ex Provincia al Comune, non era funzionante ed era già stata vandalizzata. Quando la Città metropolitana ha iniziato l’iter per la consegna della struttura era ovvio che pretendessimo che ci venisse assegnata pronta per essere utilizzata. L’interlocuzione con i funzionari dell’ex Provincia – prosegue – ci ha permesso di trovare un accordo che evita ai cittadini brontesi di sborsare quattrini. Il Comune procede all’adeguamento della pista, ma utilizza il 5% della Tari che ogni anno il Comune di Bronte è tenuto a versare alla Città metropolitana di Catania”.

“I lavori – spiega il vice sindaco Gaetano Messina – prevedono che la pista venga resa, finalmente, perfettamente funzionante e dotata di tutti i sistemi di sicurezza necessari per svolgere i servizi di Protezione civile. L’intera area verrà ripulita dalle erbacce, la strada di accesso verrà illuminata, gli impianti idrico, elettrico ed antincendio, prima mancanti, saranno realizzati e gli uffici che sono stati vandalizzati ovviamente sistemati. Grande attenzione – conclude – verrà posta agli impianti necessari alla sicurezza dell’atterraggio e del decollo degli elicotteri”.

Il tempo previsto in appalto per la conclusione dei lavori è di 60 giorni.

“Realizziamo – conclude l’assessore Di Mulo – un’opera importante per la città e per il territorio, ponendo rimedio ad evidenti errori commessi in passato”.

Nella foto: il momento della consegna dei lavori dell’elisuperficie da parte dell’Amministrazione comunale all’impresa aggiudicataria

Redazione