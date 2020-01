Il deputato all’Ars del M5S Gianina Ciancio denuncia l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) accusandola di non ottemperare alle richieste formulate dal suo movimento in merito alla salubrità dell’aria della zona industriale di Piano Tavola, in territorio di Belpasso (Ct).

“Gli uffici dell’Arpa di Catania – si legge nel comunicato stampa – non hanno chiarito quali solo le risultanze a seguito dei controlli recentemente effettuati su tre dei numerosi impianti che insistono nelle immediate vicinanze del centro abitato delle frazioni di Belpasso (Valcorrente e Piano Tavola). Abbiamo presentato un’ulteriore richiesta di accesso agli atti, a firma di Angela Foti, componente della commissione attività produttive all’Assemblea regionale siciliana (Ars) che ha partecipato alla seduta di commissione consiliare, dello scorso 15 novembre al comune di Belpasso”.

“Quasi due mesi fa – dichiarano all’unisono Ciancio e Foti – inviammo una nota all’Arpa per sapere se si fosse attivata per effettuare i controlli sulla salubrità dell’aria nella zona industriale di Piano Tavola-Belpasso, e, nel caso positivo, quali risultanze ne fossero scaturite”.

“L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – prosegue la nota – , pur replicando che ‘alcune delle attività sono state oggetto di verifica, anche recentemente, da parte di operatori della Struttura Territoriale di Catania di Arpa Sicilia’, citando esplicitamente quali ditte siano state esaminate, “ha sostanzialmente omesso di esibire in maniera puntuale le risultanze dei controlli svolti”.

“Per questa ragione – seguita il comunicato – si è reso necessario fare un’ulteriore richiesta, per ottenere al più presto ‘i report sulle risultanze analitiche dei controlli oggetto di verifica’, così come dichiarato dalla stessa Arpa”.

Damiano Caserta, consigliere comunale del M5S di Belpasso, dice: “I cittadini belpassesi, specie quelli che abitano nelle frazioni vicine all’agglomerato industriale, non possono più attendere la lentezza dell’Arpa, più volte destinataria delle segnalazioni dei cittadini, e vivere un clima di incertezza. Anche il governo Musumeci deve fare la sua parte, accogliendo l’interpellanza proposta del gruppo parlamentare che prevede l’introduzione di fasce di rispetto e zone di mitigazione nelle aree perimetrali della zona industriale”.

Nella foto: uno scorcio della frazione di Piano Tavola, dove è ubicata la zona industriale di Belpasso (Catania)

Redazione

Errata Corrige: a causa di una nostra cattiva interpretazione del testo, nella stesura precedente abbiamo scritto questo titolo: BELPASSO (CT), ZONA INDUSTRIALE: “OMESSI I CONTROLLI SULLA SALUBRITA’ DELL’ARIA”. Come si avrà modo di vedere, il titolo è stato modificato con quello attualmente in pagina. Ce ne scusiamo con gli interessati e con i lettori.