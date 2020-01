Da oggi, a Belpasso è in distribuzione il calendario del “Progetto Differenziamoci 2020”. Le pagine del calendario sono state composte con una selezione di disegni realizzati da 13 ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria del circolo didattico “Madre Teresa di Calcutta” di Belpasso.

Gli studenti hanno trattato il tema del riciclo, mettendo a frutto la loro creatività in termini artistici, per lanciare messaggi positivi sul rispetto dell’ambiente e sulla necessità della buona pratica della raccolta differenziata.

La distribuzione è stata anticipata da una cerimonia, nell’Aula Consiliare del Comune di Belpasso, per la consegna dello stesso calendario in anteprima proprio ai ragazzi artefici dei migliori lavori: Summer Baeli, Francesca Filloramo Terranova, Antonino Marcadini, Sofia Bellissimo, Gabriele Scuderi, Rebecca Spampinato, Mattia Laudani, Anita Di Stefano, Giovanni Giorgio Guarnera, Anna Sanfilippo, Bianca Signorello, Natasha Cannavò, Giorgia Di Mauro.

Ad ogni singolo ragazzo è stato consegnato un attestato di partecipazione al progetto e una copia del calendario. A premiare i ragazzi l’Amministrazione.

Presenti il sindaco Daniele Motta, l’assessore all’Ecologia Salvo Pappalardo, l’assessore alle Politiche scolastiche Graziella Manitta e l’assessore allo Sport Fiorella Vadalà. Oltre ai familiari degli alunni, hanno partecipato alla cerimonia la dirigente Provvidenza Maria Calvagno insieme alle referenti del progetto per la scuola d’infanzia Loredana Signorello e per la primaria Maria Antonella Rapisarda. I calendari potranno essere ritirati, in orario d’ufficio, all’Urp del Comune, all’Ufficio Ecologia di via Magrì, alla delegazione comunale di Piano Tavola e al Centro di raccolta comunale.

All’interno del calendario i cittadini troveranno tutte le informazioni utili per le procedure, gli orari e le regole della differenziata e di un buon comportamento rispettoso dell’ambiente.

Redazione