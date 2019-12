E’ stato presentato nella sala conferenze della Ugl di Catania, lo sportello di ascolto “Stress lavoro correlato” promosso dal dipartimento provinciale Ugl pari opportunità e da UgLei. Alla conferenza di presentazione sono intervenuti il segretario territoriale Giovanni Musumeci e la sua vice nonché responsabile provinciale pari opportunità Giusy Fiumanò, che hanno ceduto poi la parola alla psicologa Susanna Basile ideatrice e curatrice del progetto, voluto fortemente dalla Ugl etnea, che partirà da gennaio nella sede di via Teatro Massimo.

Un nuovo servizio dedicato ai lavoratori, come hanno sottolineato Musumeci e Fiumanò, “perché in questi ultimi anni il mondo del lavoro è cambiato notevolmente e, con esso, anche il concetto di luogo di lavoro oltre ai contesti economici, ambientali e sociali, che oggi stanno sempre più determinando potenziali danni di tipo psicologico o fisico per il lavoratore”.

“Aprire uno sportello di ascolto – è stato detto – a cura di un professionista della materia, all’interno di un sindacato, rappresenta una grande opportunità per chi lavora poiché avrà modo di confrontarsi sui problemi individuali e collettivi”.

“L’esportazione di un ‘metodo’ comune per migliorare il clima e il benessere organizzativo, anche nei luoghi dove si lavora” è lo scopo che lo Sportello si prefigge, ha spiegato Basile.

“In questo senso la condivisione del progetto con i segretari delle varie federazioni provinciali Ugl è stata preziosa per dare avvio alla creazione di una vera e propria rete operativa a supporto delle esigenze di tutti gli iscritti e non solo”. Lo sportello sarà aperto tutti i venerdì dalle 16 alle 19.

Redazione