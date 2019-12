I Carabinieri parlano di “pistola pronta per l’uso” e per questa ragione arrestano il 20enne di Belpasso (Ct) Alessio STIMOLI, residente nel comune etneo, perché resosi responsabile dei reati di ricettazione e detenzione di armi da sparo comuni e clandestine.

I militari della Stazione di Belpasso, che da tempo portano avanti un’attività info investigativa finalizzata a contrastare la recrudescenza dei reati ai danni delle locali attività commerciali (perlopiù costituiti da rapine commesse in particolar modo a stazioni di servizio), hanno individuato un garage sito in via Cairoli, il cui utilizzo era nella disponibilità dell’arrestato e di altre persone, servito come covo dagli appartenenti al gruppo criminale per l’organizzazione delle loro scorribande.

Ieri i Carabinieri hanno fatto irruzione nel garage e, dopo aver constatato la presenza di un giovane al suo interno poi risultato estraneo ai fatti, hanno effettuato un’accurata perquisizione a seguito della quale hanno rinvenuto una pistola Colt cal. 45 con matricola abrasa, comprensiva di quattro caricatori tutti corredati dalle relative munizioni e pronti all’utilizzo per un totale di 30 cartucce, nonché un involucro termosaldato contenente una dose di cocaina, un bilancino di precisione e 250 euro.

Alessio STIMOLI – scrivono i militari dell’Arma – si presentava sul luogo della perquisizione ammettendo le proprie responsabilità in ordine alla detenzione del materiale rinvenuto dai Carabinieri, così scagionando gli altri utilizzatori del locale. L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Catania Piazza Lanza.

