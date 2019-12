A Belpasso (Ct) da gennaio riaprirà la mensa sociale riservata alle persone con difficoltà economiche, ma solo per una volta la settimana, almeno per ora.

Lo comunica il Comune che aggiunge: “L’associazione di volontariato Panis già dalle prossime settimane riaprirà la mensa sociale che sarà allestita nei locali della ‘Casa di ospitalità Cardinale Dusmet’, in piazza Municipio. E’ stato firmato, infatti, il protocollo tra il Comune, rappresentato dal sindaco Daniele Motta, e il presidente dell’associazione, Carmelo Romeo, assistito dalla vice, Francesca Donegà, dal cassiere Orazio Romeo, dal segretario Santo Pulvirenti e da altri soci”.

“Inizialmente – si legge nella nota – sarà offerto un pasto caldo, la cena, un giorno la settimana a circa 50 persone in particolare difficoltà economica, ma il progetto è di consentire agli utenti di poter usufruire del servizio 5 giorni a settimana”.

“Siamo certi che anche in questa occasione i belpassesi dimostreranno di aver un grande cuore e non faranno mancare cibo e risorse economiche per venire incontro alle esigenze dei meno fortunati – dichiarato il sindaco Motta -. Il reddito di cittadinanza non ha, infatti, risolto il problema, perché c’è una fascia di disagio sociale e di povertà che non emerge e non può essere alleviato con i normali percorsi della burocrazia, ma richiede un aiuto di prossimità, tramite il volontariato”. Il Comune si farà carico dei costi delle forniture di energia.

